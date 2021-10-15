Уголовное дело возбудили после того, как 4-летнему мальчику оторвало палец в детсаду в Ленобласти

Уголовным делом закончилось травмоопасное катание 4-летнего мальчика на карусели в детсаду в Кудрово. Фото: СОЦСЕТИ

Уголовное дело возбудили после того, как 4-летнему мальчику оторвало палец на карусели в детском саду в Ленобласти. Напомним, ребенок получил травму с виду на безобидной площадке. Однако для малыша это повреждение стало пятым за пребывание в детсаду. В этот раз мальчику раздробило ноготь вместе с фалангой. Целых сосудов в пальце не осталось. Медики не исключают ампутацию.

Оказалось, что малыш угодил рукой в опасный механизм крутящейся карусели, который был почему-то открыт. В детсад уже нагрянули всевозможные надзорные структуры, в том числе прокуратура. И вот, возбуждено уголовное дело – по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит в худшем случае до двух лет лишения свободы.

- На прогулке детей на территории детсада в Кудрово в Ленинградской области неустановленное должностное лицо из числа администрации допустило оказание образовательной услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате чего дети катались на карусели, где отсутствовала часть конструкции, что привело к травмирования 4-летнего ребенка, - передают силовики.