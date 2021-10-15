Смольный выделил 1,1 млн рублей на создание веломаршрута на Петербургском шоссе в Пушкине

Веломаршрут в Пушкине построят до конца 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный потратит 1,1 млн рублей на обустройство велосипедной дорожки на участке от Петербургского шоссе до бульвара Алексея Толстого в Пушкинском районе Петербурга. Маршрут протянется на 2,5 километра. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Победитель конкурса получит 30 дней на возведение веломаршрута.

- Расчет цены контракта: строительно-монтажные работы – 733 809 рублей, прочие работы и затраты – 203 114, резерв средств на непредвиденные затраты – 2%, - сообщается в документации контракта.

Добавим, что победителя в конкурсе определят 25 октября в 11:00. К слову, еще одна велодорожку в Пушкине появится на Школьной улице.