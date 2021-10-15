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Общество15 октября 2021 6:00

Последние новости в Санкт-Петербурге на 15 октября 2021 года: Лидерство по смертности от коронавируса и первые прогнозы о снеге

Мы собрали последние новости в Санкт-Петербурге на 15 октября 2021 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 15 октября 2021 года.

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 15 октября 2021 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 15 октября 2021 года. Синоптики пообещали, что Северную столицу накроет снег в третьей декаде октября. Однако он быстро растает из-за плюсовой температуры. А вот по-настоящему снежный покров придется подождать еще один месяц. Ориентировочно – до конца ноября. К слову, в 2020 году снег лег в городе 18 ноября.

Северная столица вновь стала лидером по смертности от коронавируса среди всех регионов России. В среднем в Петербурге умирает 424 человека на 100 тысяч населения. «Комсомолка» попыталась разобраться, почему так происходит. По словам медиков, главной причиной смерти от инфекции сейчас становится цитокиновый шторм, развитие которого существенно сократилось.

4-летнему мальчику оторвало палец на карусели в детсаду под Петербургом. Рука ребенка попала в открытый механизм. Медики разводят руками и сетуют, что раздробленный палец, скорее всего уже не спасти. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Обвинение должностным лицам из детсада пока не предъявили.

Последние новости Санкт-Петербурга на утро 15 октября