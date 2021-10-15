Пожар в частном доме произошел во Всеволожском районе Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области произошел пожар в частном доме. Во втором часу ночи 15 октября 2021 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании постройки в садоводстве "Мотор" Всеволожского района. На место немедленно выехали спасатели.

- Прибыв в садоводство, пожарные обнаружили, что горит частный дом. В тот момент, когда спасатели приехали, огонь охватил уже 30 квадратных метров площади постройки, - рассказали в пресс-службе МЧС Ленинградской области.

С огнем боролись две дежурные бригады: 96 пожарно-спасательной части и 101 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего восемь человек и две пожарные машины. Спасатели около часа тушили пламя и к 2:42 часам пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания сейчас выясняется.