Погода в Санкт-Петербурге на 15 октября 2021 года: Дожди и сильный ветер

Дожди и сильный ветер принесет циклон с запада в Петербург 15 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Санкт-Петербурге поменяется. В пятницу, 15 октября 2021 года, в Северной столице усилится ветер и начнутся дожди. Всему виной станет циклом "Герольд", который надвигается на город с запада. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуация будет формировать очередной, приближающийся с запада, циклон. Названный нашими немецкими коллегами "Герольд" ("Gerold"), он станет причиной облачной с прояснениями погоды, и в послеполуденные часы принесёт небольшие дожди и усилит ветер, - рассказал синоптик.

Так, днем в Петербурге будет всего около 8-10 градусов тепла, по Ленинградской области тоже прохладно - плюс 6-11 градусов. Ветер будет южный до 5-10 метров в секунду, порывистый.

Ближайшие выходные в Северной столице тоже будут пасмурными. Поэтому без зонта из дома лучше не выходить.

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