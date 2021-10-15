Почти половина жителей Петербурга заявили о необходимости подработки

Около половины жителей Петербурга заявили о необходимости подработки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около половины жителей Санкт-Петербурга нуждаются в ежемесячной подработке. К такому выводу пришли специалисты компании hh.ru на основе опроса. Результаты исследования они опубликовали 15 октября 2021 года.

- 47 процентов опрошенных заявили, что ищут дополнительный заработок. У девяти процентов он уже есть и они не собираются отказываться от подработки, - говорится в исследовании.

Так, в среднем горожанам не хватает на ежемесячные траты более 25 тысяч рублей. В основном о дополнительном заработке думают работники фитнеса и салонов красоты, учителя и преподаватели, юристы, бухгалтеры и работники сферы искусства.

При этом, эта самая подработка в городе есть. За последний месяц работодатели города разместили более 8 тысяч вариантов подработки. Например, старший 3D художник может зарабатывать до 800 тысяч рублей, а преподаватель курса в онлайн-школу от 200 тысяч рублей.