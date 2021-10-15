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Звезды15 октября 2021 8:32

Квест "Форума малых музеев" пройдет в Петербурге

Посетители смогут погрузить в таинственную атмосферу различных стихий
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Квест "Форума малых музеев" пройдет в Петербурге

Квест "Форума малых музеев" пройдет в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пройдет квест "Форума малых музеев", который организует мемориальный музей "Разночинный Петербург". Сейчас вовсю идет подготовка к этому мероприятию. Создателей квеста музей ищет через госзакупки. 15 октября 2021 года как раз закончилась подача заявок.

- Квест будет проходить в пространстве-трансформере, где посетители смогут максимально погрузиться в атмосферу, играть с ним и при этом создавать ощущение неограниченности выставочной территории. Пространство квеста – как аллегория противопоставления внутреннего мира человека и внешнего, как отражение внутренней вселенной любого, кто занимается творчеством, - говорится в задании для подрядчика.

На данный момент о том, что это именно будет за квест, известно не много. Посетители смогут погрузиться в атмосферу стихий, а также "поговорить" о загадочной и мистической стороне творческого, человеческого развития.

Дата начала квеста еще не установлена. На его создание будет потрачено 1,5 млн рублей.