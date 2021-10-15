Жители Курортного района Петербурга жалуются на отсутствие холодной воды вторые сутки

Вторые сутки жители Курортного района Петербурга без холодной воды Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. Местные жители уже второй день сидят без холодной воды. Как они рассказали в пятницу, 15 октября 2021 года, все произошло из-за аварии на водопроводе. Из-за этого жизнь района встала.

- Из за аварии на водоводе, вода вчера поступала на пониженном давлении. В многих домах на последних этажах не поступала вода -из-за низкого давления, - пожаловались местные жители.

Со слов жителей района, "Водоканал" Петербурга сообщил об аварии, а также приступил уже к работе. Отмечается, что водоснабжение должно было быть восстановлено к утру пятницы, однако до сих пор холодной воды в кранах домов нет.

Кроме того, из-за ЧП закрыты детские сады и школы в городе Сестрорецк.