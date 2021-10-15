Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой пустят на ноябрьские праздники

В ноябрьские праздничные дни между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные поезда Фото: Артем КИЛЬКИН

В период ноябрьских праздников, которые продлятся с 4 по 7 октября 2021 года, между Санкт-Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда. Так, на дополнительных рейсах между двух столиц будут курсировать составы из двухэтажных вагонов. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- Так, 1, 2 и 6 ноября отправится поезд №25 из Петербурга в Москву. Отправление назначено на 21:55 часов, а прибытие на 6:04 часов, - рассказали в пресс-службе компании.

Также из Петербурга в столицу можно будет отправиться поездом №175. Из города на Неве он будет отправляться в 9:20 часов и прибывать в 17:30 часов 3 и 6 ноября.

В обратном направлении поезд №26 будет курсировать 2, 3 и 6 ноября. Отправление из Москвы в 21:50, а прибытие в Петербург в 06:06 часов. Также поезд №176 будет отправляться из столицы в 10:53 и прибудет в Петербург в 18:25. Поезда назначены на 3 и 6 ноября.