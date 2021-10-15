Тату и пирсинг вошли в топ самых популярных бьюти-услуг в Петербурге

Тату и пирсинг вошли в топ самых популярных бьюти-услуг в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге тату и пирсинг вошли в топ самых популярных бьюти-услуг. Так, с января по сентябрь 2021 года спрос на таких мастеров в городе вырос на 27 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в сервисе "Авито".

- Средняя цена за одну небольшую татуировку от сертифицированного мастера — 1000 рублей, - сообщили эксперты сервиса.

Также в Петербурге вырос спрос на маникюр на 75 процентов. В среднем стоимость услуги в районе 900 рублей.

Кроме того, петербуржцы все чаще стали прибегать к услугам массажистов на дому. Интерес к такой СПА процедуре вырос на 50 процентов. За 30-минутный массаж шейно-позвоночной зоны придется заплатить около 500 рублей, за массаж всего тела длительностью в 2,5 часа — 2 500 рублей.