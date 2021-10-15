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Общество15 октября 2021 9:43

В Петербурге продают копию картины Да Винчи за 10 миллионов рублей

«Мадонна Литта» выполнена маслом художником 19-го века
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Копия написана маслом. Фото: "Авито"

Копия написана маслом. Фото: "Авито"

Копию известной картины Леонардо Да Винчи выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Знаменитая «Мадонна Литта» выполнена на холсте маслом, точь-в-точь как та, что в «Эрмитаже». Объявление появилось на сайте бесплатных объявлений «Авито» накануне.

- Копию писали с оригинала в конце 19 века, - уточняет Екатерина Карасева, продавец картины. - При запросе покупателя предоставим заключение центра экспертиз.

Чтобы получить копию «Мадонны Литты», придется раскошелиться. Продавец просит за работу 10 миллионов рублей.

Напомним, осенью 2021 года Эрмитаж продал эту же картину Леонардо Да Винчи в виде NFT-токенов за 150 тысяч долларов.