Подозреваемого в приставании к девочке в метро Петербурга задержали

Ведущего инженера частной компании задержали за домогательства к 13-летней девочке в вагоне метро Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в приставании к 13-летней девочке в вагоне метро. Он хватал подростка, пока та ехала от станции метро "Ладожская" до "Проспекта Большевиков". Об этом 15 октября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Неизвестный мужчина стал приставать к 13-летней девочке, которая возвращалась домой с тренировки. Отбившись от мужчины, девочка вышла из вагона на станции "Проспект Большевиков". Незнакомец вышел следом и перешел на платформу к поездам в противоположную сторону, - рассказали в полиции.

По заявлению в полицию отца девочки было возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

Подозреваемого нашли быстро. Его задержали на следующий день утром, когда он шел на работу. Подозреваемым оказался 45-летний ведущий инженер коммерческой организации. В ходе досмотра в телефоне мужчины полицейские нашли фото фотографий разных девочек на улице, а также снимки с детской порнографией.