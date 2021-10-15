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Происшествия15 октября 2021 10:22

Школьник упал с 10-метровой высоты на заводе "Красный треугольник" в Петербурге

Мальчик выжил, но оказался в реанимации
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Школьник сорвался с 10-метровой высоты в Петербурге

Школьник сорвался с 10-метровой высоты в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мальчик сорвался с девятиметровой высоты с завода "Красный треугольник". Вечером 14 октября 2021 года компания школьников пробралась на территорию заброшенного завода на набережной Обводного канала. Ребята бегали по зданию, но один из вдруг упал. Об этом рассказали в "Невских новостях".

- 13-летний мальчик выжил, его госпитализировали в детскую городскую больницу № 19, - пишет издание.

Ребенка сразу же поместили в отделение реанимации, так как его состояние оказалось очень тяжелым. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, подвывих шейного позвонка, компрессионный перелом трех грудных позвонков, множество ушибов и ссадин.

Напомним, что в одном из детских садов Ленобласти четырехлетнему мальчику оторвало палец на карусели. Операцию ему смогли сделать только спустя пять часов.