Водитель «Жигулей» погиб, врезавшись в фуру на дамбе

Смертельное ДТП произошло на дамбе. Фото: vk.com/spb_today

Водитель старых «Жигулей-шестерки» погиб в ночной аварии на дамбе. Его машина на полном ходу влетела в фуру, которая остановилась на трассе перед другой аварией. От удара легковушке сорвало крышу.

- 15 октября около 2:30 ночи в полицию поступило сообщение о том, что на внешнем кольце КАД 59-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21061», совершил наезд на припаркованный автомобиль «Скания» под управлением 52-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Удар был сильный и «Жигули» практически разорвало на части. Водитель отечественной легковушки погиб на месте от полученных травм. По факту ДТП полицией проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.