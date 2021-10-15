Мужчину задержали по подозрению в убийстве и поджоге брата в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в убийстве брата кирпичом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге, городе Колпино, задержали мужчину, подозреваемого в убийстве брата. Труп 48-летнего жителя дома 32 по проспекту Ленина обнаружили спасатели, которые тушили пожар в квартире. Однако при осмотре обгоревшего тела специалисты обнаружили на нем травмы. Об это "КП-Петербург" 15 октября 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах.

- В шестом часу утра 14 октября после тушения пожара в трехкомнатной квартире был обнаружен труп хозяина жилья. Тело было сильно обгоревшим, также на голове было множеством травм, - рассказал источник.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире военный билет на имя брата погибшего, кирпич со следами крови, два бокала и пластиковую канистру объемом 10 литров.

В тот же день вечером был задержан тот самый брат, военный билет которого был на месте пожара. 33-летний мужчина работает монтажником-сборщиком, также ранее он был судим за наркотики и кражу.

На данный момент проводится проверка.