Мужчину задержали по подозрению в убийстве и поджоге брата в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в убийстве брата кирпичом
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге, городе Колпино, задержали мужчину, подозреваемого в убийстве брата. Труп 48-летнего жителя дома 32 по проспекту Ленина обнаружили спасатели, которые тушили пожар в квартире. Однако при осмотре обгоревшего тела специалисты обнаружили на нем травмы. Об это "КП-Петербург" 15 октября 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах.
- В шестом часу утра 14 октября после тушения пожара в трехкомнатной квартире был обнаружен труп хозяина жилья. Тело было сильно обгоревшим, также на голове было множеством травм, - рассказал источник.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в квартире военный билет на имя брата погибшего, кирпич со следами крови, два бокала и пластиковую канистру объемом 10 литров.
В тот же день вечером был задержан тот самый брат, военный билет которого был на месте пожара. 33-летний мужчина работает монтажником-сборщиком, также ранее он был судим за наркотики и кражу.
На данный момент проводится проверка.