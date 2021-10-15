Книжные аллеи закроются в Петербурге 17 октября

Книжные аллеи торжественно закроются 17 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 октября в Петербурге завершится сезон работы традиционных книжных аллей, которые устраиваются на пешеходных улицах в центре города. В этом году ни работали на Малой Конюшенной улице и сюда же приглашают горожан, чтобы поучаствовать в специальной церемонии закрытия.

- 17 октября с 17:00 до 20:00 петербуржцев и гостей города приглашают закрыть Книжные аллеи на Малой Конюшенной улице литературно-музыкальным мероприятием «До свидания, Аллеи», - сообщает пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Напомним, что в этом году книжные аллеи начали работу с 17 мая. За прошедшие полгода здесь прошло более 100 различных мероприятий. На аллеях выступали поэты и писатели из Петербурга и других городов России.

Активно шла и торговля книгами - продано более 50 тысяч штук, две тысячи из которых - петербургских писателей. В топе продаж - художественная и детская литература, а также труды по психологии.

- Самыми популярными стали: детская книга «Тайны зеленого царства» Григория Шакулова, бизнес-бестселлер «Лидер на катке» Станислава Логунова и сказка «Маленький Принц» Антуана де Сент-Экзюпери, - отмечают в комитете.