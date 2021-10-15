Количество нарушений ПДД в Петербурге сократилось в два раза с появлением комплексов фиксаций

Более 5,5 млн нарушений ПДД зафиксировали комплексы на дорогах Петербурга с начала года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые комплексы фиксации нарушений ПДД помогли повысить безопасность на дорогах в Санкт-Петербурга. Так, в среднем, количество нарушений в городе сократилось в два раза. Об этом 15 октября 2021 года рассказали в Смольном.

- Уже первые месяцы показали, что в местах установки новых комплексов фотовидеофиксации стало гораздо меньше нарушений. Они отлично справляются со своей профилактической задачей, а наши дороги становятся безопаснее и для автомобилистов, и для пешеходов, - отметил губернатор Александр Беглов.

Например, на Индустриальном проспекте в июле было зафиксировано более 18,7 тысяч нарушений, а в сентябре уже 8,5 тысяч. Аналогичная ситуация на Ждановской улице - с 8,8 тысяч нарушений в июлей их количество сократилось до 4,9 тысяч в сентябре.

Всего с начала года комплексы зафиксировали уже более 5,5 млн нарушений правил дорожного движения. В основном, это превышение скорости.