Пробка в шесть километров собралась на КАД из-за ДТП

Пробка собралась на внутреннем кольце КАД. Фото: Яндекс.Карты

Серьезная пробка длиной почти в шесть километров собралась утром пятницы на внутреннем кольце КАД. Из-за ДТП, произошедшего на подъезде к Рябовскому шоссе, встал весь поток от развязки с Пискаревским проспектом.

По словам очевидцев, в средней полосе столкнулись две легковушки и машины притормаживают для объезда, что и стало причиной затора.

Из-за пробки на КАД встал въезд на кольцевую дорогу по Шафировскому проспекту. В том же районе, но сама по себе стоит Челябинская улица из Мурино в сторону Ржевской улицы на въезд в Петербург.

В целом затруднения на дорогах оцениваются в четыре балла. В утренний час пик было на один балл выше.