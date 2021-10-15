Старые троллейбусы полыхали на стоянке под Вантовым мостом в Петербурге

Троллейбусы горели на стоянке под Вантовым мостом. Фото: vk.com/marat_dabro

Клубы дыма и громкие хлопки могли видеть и слышать водители, проезжавшие утром пятницы под Вантовым мостом в районе Новосаратовки. На стоянке полыхали старые троллейбусы, стоявшие там давно.

- Под Вантовым мостом горят троллейбусы, видимо уже списанные, - рассказал «КП-Петербург» очевидец произошедшего.

Позднее молодой человек сообщил, что огонь потушен, а из-за забора виднеется крыша одного из обгоревших троллейбусов. Пожарных расчетов на месте замечено не было.

Причины инцидента пока неизвестны, о пострадавших в результате ЧП данных нет.