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Происшествия15 октября 2021 11:59

Старые троллейбусы полыхали на стоянке под Вантовым мостом в Петербурге

Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Троллейбусы горели на стоянке под Вантовым мостом. Фото: vk.com/marat_dabro

Троллейбусы горели на стоянке под Вантовым мостом. Фото: vk.com/marat_dabro

Клубы дыма и громкие хлопки могли видеть и слышать водители, проезжавшие утром пятницы под Вантовым мостом в районе Новосаратовки. На стоянке полыхали старые троллейбусы, стоявшие там давно.

- Под Вантовым мостом горят троллейбусы, видимо уже списанные, - рассказал «КП-Петербург» очевидец произошедшего.

Позднее молодой человек сообщил, что огонь потушен, а из-за забора виднеется крыша одного из обгоревших троллейбусов. Пожарных расчетов на месте замечено не было.

Причины инцидента пока неизвестны, о пострадавших в результате ЧП данных нет.

Старые троллейбусы полыхают под Вантовым мостом на границе Петербурга и Ленобласти
Видео: Марат Дабро/vk.com/spb_today