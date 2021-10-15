За сутки в Петербурге выявили более 2,6 тысяч зараженных коронавирусом

В Петербурге снова произошел рост заражений коронавирусом 15 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова начался рост заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба на 15 октября 2021 года в Северной столице за минувшие сутки выявили более 2,6 тысяч новых заболевших. Это на 12 процентов больше, чем днем ранее.

- За последние сутки в Петербурге зафиксировано еще 2632 случая заражения коронавирусом. Также скончались 62 пациента, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 15 октября / Фото: Яндекс

Статистика выздоровлений за минувший день пополнилась еще 2359 случаями. В общей сложности за время пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 657 228 человек, из них 604 541 выздоровели и скончались 22 765 пациентов.

Накануне стало известно, что Петербург стал лидером в стране по смертности от коронавируса. В среднем в Петербурге умирает 424 человека на 100 000 населения. В Москве – она занимает вторую строчку «антирейтинга» - 239 человек.