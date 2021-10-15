Петербурженка ищет дом семье морских свинок, спасенных от живодеров

На улице оказались семь морских свинок. Фото: Читатель "КП"

Спасенным от живодеров морским свинкам ищут дом в Петербурге. Грызунов нашли минувшим вечером, 14 октября 2021 года, возле многоэтажки на Шлиссельбургском проспекте. Малыши забились в угол и жалобно пищали, пока прохожая семейная пара не забрала их и не оставила в подъезде. Брошенных животных оказалось шесть штук. На утро в том же месте нашли и их маму-свинку.

Сейчас бедолаги находятся на передержке у петербурженки Анастасии. Девушка ищет им дом, но сначала предстоит лечение.

- У первых шести все хорошо. Они грели друг друга. Последюю самочку я ещё не видела, она едет ко мне только. Но вроде, там тоже все в порядке. Они все в паразитах: волосоед, как вши, только у свинок. Мы их обработали, нужно время, чтобы они стали чистыми. И маленький вес, особенно у малышей. Надеемся, что мамочка сейчас приедет и что у неё не пропало молоко за эти два дня, что она проходит их кормить, - рассказала Екатерина.

Малышей раздадут в ближайшее время, как только они окрепнут. Но хозяевами бедолаг станут только ответственные люди, утверждает Екатерина.