Экопункты для опасных отходов появились в Петербурге

Экопункты для приема опасных отходов оборудовали в Петербурге / Фото: Комитет по природопользованию

В четырех районах Санкт-Петербурга появились экопункты для сбора опасных отходов. Они расположились в Красносельском, Колпинском, Василеостровском и Невском районах. Об этом 15 октября 2021 года рассказали в комитете по природопользованию.

- Петербуржцы смогут бесплатно сдать старые автомобильные покрышки, отработанные масла, бытовую химию, просроченные лекарства, электронную, компьютерную и оргтехнику, - пояснили в Смольном.

На пунктах приема будут работать специалисты, которые отсортируют отходы, а также будут производить их учет. В 2022 году аналогичные пункты появятся еще в шести районах города, а в будущем их собираются установить в каждом районе.

Сейчас же петербуржцы могут сдавать ртутные лампы, батарейки и градусники в специальные экобоксы, которых по городу 455. До конца октября в Петербурге появятся еще 45 таких боксов.