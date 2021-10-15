Какого цвета нефть: в Петербурге появилась первая детская заправка

Семья Виноградовых - первые испытатели детской АЗС. Фото: Алена КЛИМОВА.

Воскресный день для юных гостей города профессий «КИДБУРГА» стал настоящим праздником перевоплощений. Ребята смогли попробовать себя в роли врачей, полицейских, пилотов, а ещё... Научились заправлять автомобиль и мотоцикл! Такие навыки точно пригодятся во взрослой, самостоятельной жизни.

Семья Виноградовых, во главе с отцом Геннадием, первыми опробовали новую заправочную станцию. Младшие представители семейства Максимка и Антон стали водителями, которые впервые самостоятельно заправляли транспорт.

И водителями стали, и заправили сами. Фото: Алена КЛИМОВА.

Помимо практического опыта, дети познакомились и с теорией: им рассказали, что такое нефть, какого она цвета, как производится слив топлива из бензовоза в резервуары АЗС, как проверяют и контролируют качество нефтепродуктов.

- Открытие уникальной интерактивной площадки, единственной в Северо-Западном регионе, позволит детям получить новые знания и подойти к выбору будущей профессии осознанно, - рассказал Генеральный директор ООО «РН-Северо-Запад» Алексей Шабалин. - Современная автозаправочная станция - это многофункциональный комплекс, обеспечивающий своих посетителей различными сервисами. Для обеспечения более быстрой оплаты и повышения сервиса на станциях начат проект по размещению мобильных фудтраков. Организована бесконтактная оплата топлива с помощью мобильного приложения и через сервис «Яндекс.Заправки». Активное развитие новых услуг, постоянное повышение уровня сервиса невозможно без команды профессионалов, которые помогают нашим клиентам и их семьям чувствовать себя в дороге комфортно. Поэтому мы заинтересованы в привлечении и обучении молодежи.

В этот день никто не ушел без подарков от компании, ну и без памятных фотографий тоже. Где еще такое увидишь!