Более 80% работников общественного транспорта в Петербурге вакцинировались от коронавируса

Предприятия транспортной отрасли Петербурга вакцинировали 80% сотрудников к 15 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге более 80 процентов работников общественного транспорта привились от коронавируса. Предписание правительства города выполнили все предприятия транспортного комплекса города, рассказали 15 октября 2021 года в Смольном.

- Важно, что удалось добиться высокого уровня вакцинации в отраслях, работники которых постоянно контактируют с большим количеством людей, например, на транспорте. Сейчас работа транспортного комплекса идет с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, - отметил губернатор Александр Беглов.

Так, на данный момент более 80 процентов работников компаний-перевозчиков привились от коронавируса или предоставили справку о наличии антител. Кроме того, у некоторых имеются медицинские противопоказания к вакцине. Всего это более 34,8 тысяч человек.

Также компании такси проводят вакцинацию своих сотрудников.