Международный культурный форум-2021 в Петербурге отменен из-за коронавируса

Культурный форум в Петербурге отменен. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство Культуры России приняло решение отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум. Традиционное, девятое по счету, мероприятие не состоится по причине трудной эпидемиологической обстановки.

- С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, - приводит слова министра культуры России Ольги Любимовой ТАСС.

Напомним, что форум, который является один из крупнейших международных событий в сфере культуры, должен был пройти с 11 по 13 ноября 2021 года. Однако осенний подъем заболеваемости, который стал самым сильным за все время пандемии, не дал реализовать планы устроителей.

В прошлом году Санкт-Петербургский международный культурный форум также был отменен из-за пандемии.