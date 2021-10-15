МЧС предупредило о шквальном ветре в Петербурге 16 октября

Шквальный ветер поднимется в Петербурге 16 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург надвигается шквальный ветер. Об этом жителей города предупредили в управлении МЧС. Так, в субботу, 16 октября 2021 года, в Северной столице поднимется серьезный ветродуй, поэтому горожанам следует соблюдать безопасность.

- 16 октября в Санкт-Петербурге ожидается ветер юго-западный, западный местами порывы до 18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, - предупредили горожан в пресс-службе МЧС Северной столицы.

При таком ветре автомобилистам лучше всего парковать свои автомобили подальше от рекламных щитов и деревьев.

В целом погода в выходные в Петербурге ожидается пасмурная и дождливая. Поэтому, отправляясь на прогулку, лучше всего одеть непромокаемую одежду и взять с собой зонт.