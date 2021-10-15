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Общество15 октября 2021 14:21

Училище для трудных подростков из Колпино потратит 7,5 миллионов рублей на защиту от молний

Заявку на капремонт системы размещена на сайте госзакупок
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Систему молниеотвода отремонтируют в колпинском училище за 7,5 миллионов рублей.

Систему молниеотвода отремонтируют в колпинском училище за 7,5 миллионов рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специальное учебно-воспитательное учреждение Петербурга, в котором учатся трудные подростки, совершившие уголовные проступки, но освобожденные от ответственности,потратит более семи миллионов рублей на защиту от молний. Заявка на ремонт системы размещена на сайте госзакупок.

- Выполнение работ по капитальному ремонту системы заземления и молниезащиты здания и электрооборудования, - говорится в тексте заявки.

На монтаж молниетводов, который должен будет выполнить победитель торгов, выделена сумма в 7 668 853 рубля. На торги, прошедшие накануне, заявился лишь один участник. Сейчас правильность проведения аукциона проверяет комиссия, если замечаний не найдется, с победителем будет заключен контракт на работы.

Окончательная стоимость контракта, которая могла быть снижена в ходе торгов, пока не обнародована.