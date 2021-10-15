Училище для трудных подростков из Колпино потратит 7,5 миллионов рублей на защиту от молний

Систему молниеотвода отремонтируют в колпинском училище за 7,5 миллионов рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Специальное учебно-воспитательное учреждение Петербурга, в котором учатся трудные подростки, совершившие уголовные проступки, но освобожденные от ответственности,потратит более семи миллионов рублей на защиту от молний. Заявка на ремонт системы размещена на сайте госзакупок.
- Выполнение работ по капитальному ремонту системы заземления и молниезащиты здания и электрооборудования, - говорится в тексте заявки.
На монтаж молниетводов, который должен будет выполнить победитель торгов, выделена сумма в 7 668 853 рубля. На торги, прошедшие накануне, заявился лишь один участник. Сейчас правильность проведения аукциона проверяет комиссия, если замечаний не найдется, с победителем будет заключен контракт на работы.
Окончательная стоимость контракта, которая могла быть снижена в ходе торгов, пока не обнародована.