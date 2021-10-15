Почти 500 человек с коронавирусом госпитализировали за сутки в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уровень суточной госпитализации больных коронавирусом в Санкт-Петербурге остается высоким. Так, по данным Смольного на 15 октября 2021 года за минувшие сутки в городских больницах оказались еще почти 500 человек. Выписаны были 442 пациента.

- За минувшие сутки в Петербурге были госпитализированы 493 пациента, страдающих от коронавируса. Всего в стационарах города лечатся от инфекции более 6,9 тысяч человек, - рассказали в администрации города.

Среди пациентов в стационарах 617 находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации, еще 301 пациент подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на данный момент в Петербурге больных коронавирусом принимают в 17 больницах, где развернуто более 8,3 тысяч коек. Сейчас запас свободных мест составляет более 29 процентов.