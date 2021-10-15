Вице-губернатор Пиотровский подтвердил и объяснил вторую подряд отмену Международного культурного форума в Петербурге

Культурный форум в Петербурге отменяется второй год подряд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский с сожалением подтвердил отмену Санкт-Петербургского международного культурного форума-2021. Это произошло по решению Министерства Культуры России, а причиной стал подъем заболеваемости коронавирусом.

- К сожалению, вынужден подтвердить информацию, что сегодня было принято решение об отмене культурного форума. Хотел бы подчеркнуть, что сегодня нам всем очень важно соблюдать необходимые меры предосторожности не только при посещении культурных мероприятий, но и в своей повседневной жизни, - написал в соцсетях Пиотровский.

В Минкультуры также заявили, что советовались с Роспотребнадзором о возможности проведения форума, но неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не позволила этого сделать.

- Благодарим всех, кто принимал участие в подготовке данного мероприятия. Однако безопасность участников и гостей форума является для нас безусловным приоритетом, - заявила министр культуры Ольга Любимова.

Напомним, что в прошлом году форум также не состоялся из-за пандемии коронавируса.