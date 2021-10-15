Сотрудники ККИ за неделю освободили 15 незаконно занятых помещений в Петербурге

За неделю освобождено 15 незаконно занятых городских помещений в Петербурге / Фото: ККИ

За текущую неделю сотрудники комитета по контролем за имуществом Санкт-Петербурга освободили 15 помещений, которые были незаконно заняты. В общей сложности, это около 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом в комитете рассказали 15 октября 2021 года.

- В доме в переулке Пирогова на цокольном этаже было освобождено сразу шесть помещений общей площадью более 930 квадратных метров. Там размещались офисы компании, договор с которой был расторгнут еще в 2018 году. В половине помещений были выполнены многочисленные несогласованные перепланировки и переустройство, - рассказали в комитете.

Также офисы незаконно занимали помещения в доме на улице Шамшева и на Конюшенной улице в Павловске. Пять помещений были освобождены в домах на улице Седова, Серпуховской, Кронверской, проспекте Добролюбова, а также в поселке Решетникова. Еще два помещения в доме Парусова на Веденской улице и на Малом проспекте П.С.