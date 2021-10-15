«Пожар» с троллейбусами под Вантовым мостом оказался учениями

На учениях с МЧС сожгли два троллейбуса. Фото: Горэлектротранс СПб

В петербургском Горэлектротрансе успокоили горожан: пожара под Вантовым мостом не было. Здесь, на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России проходили учения. А троллейбусы были выбраны как реквизит.

- В рамках соглашения между университетом и ГЭТ здесь была обустроена площадка для учебно-тренировочного полигона. Его эксплуатация предусматривает обучение мерам пожарной безопасности как курсантов и сотрудников МЧС, так и работников Горэлектротранса - с целью подготовки к правильным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на транспорте, - сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

По легенде нынешних учений, произошло ДТП, в ходе которого загорелся троллейбус. Полыхавшие машины (всего их было две) и тренировались тушить пожарные. Дым от учений петербуржцы и приняли за пожар.

Никто на «пожаре» не пострадал.