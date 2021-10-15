Мокрый снег с дождем и сильный ветер обещают в Ленобласти на выходные

Снег с дождем обещают в Ленобласти в выходные. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мокрый снег с дождем и снежная «крупа» ждут жителей Ленинградской области в ближайшие выходные. Неутешительный прогноз для тех, кто ждал хорошей погоды, дали синоптики петербургского гидрометцентра. А в МЧС решили заранее предупредить людей о капризах погоды и о сильном ветре заодно.

- 16 октября на территории Ленинградской области ожидаются дожди, в отдельных районах снежная крупа. Местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. 17 октября ожидаются дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Порывы ветра скоростью 15-17 метров в секунду, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Жителей предупреждают о возможных бытовых ЧП из-за непогоды, водителям советуют быть осторожнее, из-за сырого асфальта увеличивается вероятность аварий.

По данным синоптиков, дневная температура в субботу в Ленобалсти составит +4...+9, а в воскресенье +3...+8 градусов. Но ночных заморозков не обещают.

Увы, но погода не улучшится и в понедельник. 18 октября на территории 47 региона ожидаются все те же дожди и мокрый снег.