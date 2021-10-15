Капремонт вентиляции в кондиционеров в Фондохранилище Эрмитажа обойдется в 25 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фондохранилищу государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге предстоит капитальный ремонт систем вентиляции и кондиционирования. В четверг, 14 октября 2021 года, музей разместил на портале госзакупок аукцион о поиске подрядчика, который выполнит все работы.

- Требуется выполнение работ по капитальному ремонту системы холодоснабжения установок вентиляции и кондиционирования Фондохранилища государственного Эрмитажа, который располагается на Заусадебной улице на "Старой деревне", - говорится в документах заказа.

В хранилище музея должны будут заменить две холодильные машины, установить новые трубы, насосы, конденсаторы, а также многое другое. Кроме того, обеспечить пожарную безопасность, чтобы сокровища Эрмитажа не пострадали.

Заявки на конкурс будут приниматься до 20 октября. Стоимость работ - более 25 миллионов рублей.