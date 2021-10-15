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Общество15 октября 2021 16:05

В доме художника Бродского отреставрируют монументальную живопись за 2,3 миллиона рублей

Руководство Михайловского театра ищет подрядчика для работ
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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К работам приступят уже в декабре 2021 года.

К работам приступят уже в декабре 2021 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дом, где жил художник Исаак Бродский в Петербурге, будут ремонтировать. Здание находится площади Искусств, 3. В ближайшее время ожидаются работы по реставрации монументальной живописи. На сайте Госзакупок появился контракт на поиск подрядчика. Заказчиком выступает санкт-петербургский государственный академический театр оперы и балета имени Мусоргского.

- Выполнение научно-проектных работ по реставрации монументальной живописи в помещении 17-Н (15) в здании по адресу: Санкт-Петербург, пл. Искусств, д. 3 и проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта, - говорится на сайте.

Цена контракта - 2,3 миллиона рублей. подрядчика определят 1 декабря 2021 года.