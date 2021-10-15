Пробег «Пушкин-Петербург» ограничит движение транспорта 17 октября

Движение в Петербурге ограничат из-за пробега. Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционный легкоатлетический пробег «Пушкин -Санкт-Петербург» ограничит движение между двумя городами утром воскресенья, 17 октября. Автомобилистов предупреждают, что проезд для машин будет полностью невозможен по мере продвижения бегунов от точки до точки. Старт - от вокзала в Пушкине.

- С 06:00 до 10:00 движение по Привокзальной площади от Широкой улицы до Железнодорожной улицы в Пушкине будет полностью прекращено.

Далее бегуны направятся по Софийскому Детскосельскому бульварам к Пулковскому шоссе, по самому шоссе до площади Победы в Петербурге. Там, по крайним полосам Московского проспекта марафонцы добегут до набережной Фонтанки и по нечетной стороне направятся к Невскому проспекту. Автотранспорт будут ограничивать или останавливать по всему пути следования пелотона.

По главной артерии Петербурга спортсмены побегут к Дворцовой площади с 10:15 до 13:00. Проезд для транспорта все это время будет закрыт.

Точный маршрут движения спортсменов опубликован на сайте Смольного.