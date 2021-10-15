Иммунный статус о вакцинации получили около 2,5 тысяч организаций в Петербурге

Около двух с половиной тысяч организаций Петербурга получили иммунный статус «Вакцинирован» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге около двух с половиной тысяч организаций получили иммунный статус "вакцинирован". Он выдается тем компаниям, где доля привитых сотрудников составляет не менее 60 процентов. Об этом рассказали 15 октября 2021 года в Смольном.

- Лидерами по наличию иммунного статуса стали организации розничной торговли и общественного питания. Их работники имеют постоянный контакт с большим количеством людей. На них лежит ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье посетителей, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

На сегодня иммунный статус получили 2387 компаний. Причем, некоторые организации получили сразу несколько QR-кодов, так как они имеют филиалы.

Беглов призвал предприятия и компании города наращивать темпы вакцинации, чтобы защищены от коронавируса были и сотрудники и клиенты.