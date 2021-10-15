Бывший главврач призывной комиссии Петербурга получил восемь лет по делу о взятках

Гарнизонный суд отправил за решетку бывшего председателя врачебно-призывной комиссии, бравшего взятки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Гарнизонный военный суд Петербурга вынес приговор в отношении девяти врачей военкоматов, которые, как полагает следствие, за взятки «отмазывали» призывников от армии. В числе осужденных оказался и бывший председатель военно-врачебной комиссии города.

- По данным следствия, не ранее апреля 2009 года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, решил получать взятки в виде денег за проведение комиссиями врачей отделов военных комиссариатов районов Санкт-Петербурга медицинского обследования и последующее благоприятное прохождение гражданами освидетельствования, подлежащими якобы освобождению от призыва на военную службу по состоянию здоровья, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего следствие насчитало в действиях главного обвиняемого восемь эпизодов на суммы от 120 тысяч до 250 тысяч рублей.

Бывшему главврачу дали восемь лет колонии. Остальные семеро участников процесса получили условные сроки до 7,5 лет либо штрафы в 130 и 100 тысяч рублей.

Экс-председатель военно-врачебной комиссии был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.