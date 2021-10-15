Стас Барецкий решил отсидеть вместо водителя «Майбаха», везшего Ксению Собчак

Стас Барецкий предложил отсидеть за водителя "Майбаха". Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Петербургский шоумэн Стас Барецкий решил заступиться за Ксению Собчак и предложил «отсидеть срок» за водителя лимузина, который вез телезвезду в момент смертельного ДТП в Сочи.

- Я знаком с Ксенией и могу сказать о ней только хорошее. Но это кровавое пятно теперь будет на ее репутации. Она же ни в чем не виновата, Собчак не вела машину, но все равно инцидент будут связывать с ее именем. Так вот, чтобы очистить репутацию Ксюши, я готов взять вину на себя и сесть в тюрьму вместо водителя. Заявляю это публично. У меня есть пара свободных лет, которыми я могу пожертвовать, - сообщил журналисту «Комсомольской правды» Стас Барецкий.

Напомним, что авария произошла 9 октября по дороге в аэропорт Сочи из Красной Поляны. Водитель арендованного автомобиля, в котором ехала знаменитость, не справился с управлением и на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». В результате аварии погибла молодая женщина, вторая пассажирка Фольксвагена» тяжело пострадала. Сама Ксения Собчак покинула место ДТП и поспешила на самолет в Москву, за что подвергалась критике со стороны общественности. Серьезных травм Собчак не получила.

Ранее «Комсомолка» писала, что на «Майбахе», водитель которого устроил аварию со смертельным исходом, числились десятки штрафов за различные нарушения правил дорожного движения.