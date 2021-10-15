Фотографию первых космонавтов СССР продают в Петербурге за 1 млн рублей

Фотографию шести первых космонавтов СССР продают в Петербурге за 1 млн рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге продают уникальный снимок - фотографию шести первых космонавтов СССР. Снимок является редким и коллекционным. В дополнении ко всему, на нем имеются автографы всех покорителей космоса. Объявление о продаже появилось в интернете 13 октября 2021 года.

- Стоимость коллекционного снимка - 1 миллион рублей. Однако о цене можно договориться, предлагайте вашу. Состояние фотографии хорошее, - рассказал продавец.

На фотографии запечатлены слева на право: Юрий Гагарин, Павел Попович, Андриян Николаев, Валентина Терешкова, Герман Титов и Валерий Быковский. Сам снимок был сделан в 1964 году.

Добавим, что также в Петербурге продаются автографы Юрия Гагарина. В среднем цена за такую реликвию варьируется от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.