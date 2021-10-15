Новую вакцину от коронавируса «Бетувакс» ввели первым участникам испытаний в Петербурге

Первые испытуемые получили вакцину "Бетувакс". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первая группа испытуемых получила инъекции новой вакцины от коронавируса «Бетувакс». Испытывать препарат будут параллельно в Петербурге и Перми, но 15 октября препарат вводили добровольцам на базе именно петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева.

- 15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге, в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, первые пациенты получили вакцину от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2» в рамках 1-2 фазы клинических исследований. Все первые 20 здоровых добровольцев — участники первого этапа исследования — для оценки безопасности и иммуногенности получат две инъекции вакцины Бетувакс-КоВ-2. Использование плацебо предусмотрено только на втором этапе, - сообщает пресс-служба Института стволовых клеток человека - одного из разработчиков вакцины.

Препарат будет вводиться испытуемым дважды с интервалом в 28 дней.

Согласно одобренному Минздравом РФ протоколу в исследованиях 1-2 фазы примут участие 170 пациентов. Желающих участвовать во втором этапе уже набирают в петербургском НИИ гриппа.