Движение по КАДу Петербурга полностью перекроют из-за следственного эксперимента

Движение на КАДе остановят из-за следственного эксперимента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Движение по петербургской КАД будет перекрыто по неожиданной причине. Утром в субботу, 16 октября, на внутреннем кольце в районе развязок с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса будет проходить следственный эксперимент.

- Для проведения следственных действий в период 7:00 до 7:20 16 октября 2021 года сотрудниками МВД будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАДа. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад» в ведении которого находится КАД.

Для регулировки движения на месте будут присутствовать наряды ГИБДД, на цифровые табло трассы выведут информацию о перекрытии проезда.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.