Центр города украсят к середине декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Центр Петербурга украсят к Новому году до середины декабря. Чиновники позаботились об этом заранее, но чем именно будут украшать, пока не ясно, однако кабинетах Смольного и районных администрациях подготовка к торжествам уже идет полным ходом.

- К середине декабря весь Центральный район будет украшен. часть будет оформлять город, а часть мы. Конкретная информация будет после заключения контактов, - сообщил собеседник «КП-Петербург» в администрации.

Правда, как именно украсят город, пока неизвестно. Как «Комсомолке» рассказали представители властей, далеко не все контракты пока подписаны. Поэтому интрига по-прежнему сохраняется. Но кое-что уже известно. Так, на Преображенской площади появится традиционная инсталляция в форме свечей. У метро «Чернышевская» будут арки с часами.

Балконы дома на углу Невского и Пушкинской украсят гирляндами, а свето-музыкальную инсталляцию установят на Малой Садовой. Впрочем, эти украшения устанавливали в городе и раньше, а новые элементы праздничного оформления пока обсуждаются.

Также на Дворцовой площади, как и в прошлом году появится живая ель, а традиционную рождественскую ярмарку на Манежной оформят в стилистке сказки «Щелкунчик».