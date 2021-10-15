Испытания первой частной вакцины от коронавируса в Петербурге завершатся в 2022 году

Всего в испытаниях частной вакцины примут участие 170 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Испытания первой частной вакцины от коронавируса завершатся в Петербурге ориентировочно в первой половине 2022 года. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе «Института стволовых клеток человека», который занимается разработкой препарата.

- Точный срок завершения клинических испытаний пока не определен — все зависит от того, как быстро удастся набрать нужное количество добровольцев и провести все процедуры, прописанные в официальном протоколе, - уточнили в пресс-службе. - Однако мы рассчитываем завершить вторую и третью фазы весной 2022 года.

Напомним: испытания вакцины, получившей название «Бетувакс-КоВ-2», стартовали в санкт-петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. В рамках первого этапа препарат получили 20 человек. Всего на двух площадках — в Петербурге и Перми — разработчики вакцины рассчитывают привлечь к испытаниям 170 добровольцев.