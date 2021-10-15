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Общество15 октября 2021 17:43

Три новогодних елки установят на Московском проспекте Петербурга

Праздничные деревья появятся в декабре
Никита НЕСТЕРОВ
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На Московском проспекте появятся три новогодние ели.

На Московском проспекте появятся три новогодние ели.

Фото: Олег ЗОЛОТО

До новогодних праздников осталось два с половиной месяца но Северная столица постепенно начинает готовится к торжествам. Помимо центральной части города, Московский проспект традиционно становится одной из самых нарядных магистралей Северной столицы. «Комсомолка» узнала, где появится праздничные елки.

- На Московском проспекте будут две или три ели. Их традиционно установят у Российской национальной библиотеки, на площади Победы и метро «Московские ворота». Елки установит город, а часть района украсят местные власти, - рассказал собеседник «Комсомолки» в администрации.

Ранее мы писали о том, когда и как украсят Центральный район к новому году.