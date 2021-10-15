Метеоролог не стал комментировать прогноз о снежной зиме в Петербурге

Говорить о "снежности" зимы пока рано, но это не значит, что снега не будет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима в Петербурге будет снежной. Или не будет. Пока что метеорологи не готовы дать точный прогноз и не соглашаются с коллегами, которые предрекают снегопады в Европейской части России.

- Я с предварительными прогнозами не согласен. Не потому, что снега не будет, а потому, что сейчас прогнозы основаны лишь на том, что в этом году льда в Арктике меньше истаяло за лето в этом году. Я не готов строить предположения, у меня нет комментариев по этой теме, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус. - Все, что превышает две недели - это долгосрочный прогноз, а до зимы у нас еще сколько?

По словам метеоролога, более точно об объеме снежных масс можно будет говорить ближе к климатической зиме, то есть когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов в минус. Для Петербурга это конец ноября, точнее 22-24 число. Тогда можно ждать и первый стабильный снежный покров.

Но отдельные снежинки, которые растают, не долетев до земли, могут быть и намного раньше.