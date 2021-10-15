Названа сумма вознаграждения, которое получат участники испытаний первой частной вакцины от коронавируса в Петербурге

В основе новой вакцины лежат особые сферические частицы, которые позволяют уменьшить содержание вирусного белка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участники первой и второй фазы клинических испытаний первой в России «частной» вакцины от коронавируса получат в качестве вознаграждения 50 000 рублей. Об этом «КП-Петербург» в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе «Института стволовых клеток человека», который занимается разработкой препарата.

- Клинические испытания с участием добровольцев развернутся в Перми и Петербурге, - уточнили в институте. - Всего к ним планируется привлечь 170 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Напомним: ранее мы уже рассказывали, что представляет собой первая частная вакцина от COVID-19, получившая название «Бетувакс-КоВ-2». В ее основе лежат особые сферические частицы, использование которых позволяет уменьшить количество вирусного белка. По задумке разработчиков, такая «конструкция» позволит сделать вакцину более безопасной и менее аллергенной.