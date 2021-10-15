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Общество15 октября 2021 18:14

Экстренное предупреждение об усилении ветра в Петербурге и Ленобласти на 15 октября выпустило МЧС

Порывы до 20 метров в секунду ожидаются вечером и в ночь на субботу
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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МЧС предупреждает об усилении ветра.

МЧС предупреждает об усилении ветра.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Усиление ветра ожидается вечером пятницы, 15 октября в Петербурге и Ленинградской области. Резкие порывы будут достигать 20 метров в секунду, что по шкале Бофорта означает «очень крепкий», за которым идет уже штормовой.

- 15 октября начиная с 19 часов местами ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, а также инцидентов на акваториях Ленинградской области, - предупреждает региональное управление МЧС.

В Петербурге, поданным городского управления ведомства, дуть начнет чуть позже, а сила ветра достигнет 18 метров в секунду.

При этом ветер не стихнет и в ночь на субботу. Ветреными будут и дневные часы в выходные. А в Ленинградской области вдобавок к ветру ждут снежную крупу (в субботу) и мокрый снег с дождем (в воскресенье).

Жителей двух регионов предупреждают об опасности и советуют быть осторожными при нахождении на улице.