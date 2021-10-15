Аномальные пробки ожидаются в Петербурге вечером воскресенья

В Петербурге ожидаются аномальные пробки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге вечером воскресенья, 17 октября, ожидаются пробки до 7-8 баллов. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 15 октября, рассказал независимый транспортный эксперт Дмитрий Попов.

- Сейчас понемногу отходит «золотая осень», у людей осталась последняя возможность собрать урожай и привести в порядок дачи перед зимой, - констатировал Дмитрий Попов. - Поэтому в воскресенье вечером, когда все будут возвращаться с дач в город, можно ждать напряженной ситуации на дорогах.

Тяжелее всего, по словам эксперта, будет на «вылетных» магистралях — Колпинском, Рябовском, Мурманском и Пулковском шоссе.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что ждет город после того, как на ремонт закроют одну из главных центральных переправ Петербурга — Биржевой мост. Автомобилистам предрекли коллапс (судя по всему, прямо сейчас он активно развивается), но пообещали сделать все возможное, чтобы его сгладить.