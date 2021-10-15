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Общество15 октября 2021 18:25

Транспорт Росгвардии снова дежурит у метро «Девяткино»

Обычно такая активность правоохранителей связана с облавами на нелегальных мигрантов
Никита НЕСТЕРОВ
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В Мурино опять заметили машины Росгвардии.

В Мурино опять заметили машины Росгвардии.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Жители Мурино вечером 15 октября вновь обратили внимание на служебный транспорт Росгвардии у станции метро «Девяткино». Неподалеку от перехода дежурят два автомобиля и один автобус. Сотрудники Росгвардии регулярно караулят в этом месте нелегальных мигрантов и подозрительных или неадекватных прохожих.

В молодом городе Мурино по-прежнему нет отделения полиции. Первый участок планируют открыть ближе к зиме. Поэтому только такие меры смогут обеспечить безопасность жителей. Однако скоро помогать силовикам будут народные дружинники.

Отметим, что областной Мурино считается одним из наиболее криминальных пригородов Петербурга. На конец сентября 2021 года здесь произошло 2500 ненасильственных преступлений, большинство из которых связаны с кражами и наркотиками.