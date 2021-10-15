Фирма из Ивантеевки научит сотрудников СПбГУ навыкам ведения деловой коммуникации

Сотрудников СПбГУ научат навыкам делового общения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский государственный госуниверситет (СПбГУ) определился с победителем аукциона на обучение сотрудников вуза навыкам ведения деловой коммуникации. Заявка с изначальной стоимостью в 1,3 миллиона рублей была размещена на сайте госзакупок 17 сентября.

- Оказание услуг по обучению работников СПбГУ навыкам ведения деловой коммуникации, - говорилось в тексте заявки.

За обучение каждого из 80 сотрудников вуз готов был заплатить до 16 тысяч рублей, или 1 328 000 в целом.

До торгов дело дошло лишь 11 октября, а 15 числа комиссия выбрала победителя из семи допущенных до торгов участников. В финальную часть вышли два претендента, причем один - воронежское АНОО ДПО «Высшая школа закупок» - готов был выполнить заказ за максимальную стоимость (хотя в пяти отсеянных были предложения и вдвое ниже), а второй - ООО «БС» из подмосковной Ивантеевки - снизил цену в 2,5 раза до 526 тысяч рублей.

Этого участника и признали победителем.